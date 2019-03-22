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СБУ заявила, що надасть правову оцінку візиту Бойка і Медведчука в Москву

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Служба безпеки України надасть правову оцінку візиту Юрія Бойка та Віктора Медведчука до прем’єр-міністра Росії Дмитра Медвєдєва у РФ та їх заявам. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

СБУ заявила, що надасть правову оцінку візиту Бойка і Медведчука в Москву

"Служба безпеки України у межах своєї компетенції у стислі терміни надасть правову оцінку візиту громадян України Юрія Бойка та Віктора Медведчука до одного з лідерів країни-агресора та їх заявам", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у спецслужбі не виключили "можливий опосередкований зв'язок цієї події із попередженим СБУ у Харкові терористичним актом у метрополітені".

"Наявні в СБ України матеріали свідчать, що спецслужби РФ у будь-який спосіб намагаються відволікти увагу громадськості від викритих корупційних схем фінансування виборів у інтересах одного з кандидатів у президенти України, який влаштовував раніше та влаштовує зараз Кремль", - прокоментував голова СБУ Василь Грицак.

За його словами, для цього Росія відкрито, жертвуючи малим, щоб змусити СБУ "переключитися на негідний об’єкт", аби сприяти приведенню до влади тих, хто влаштовує особисто Володимира Путіна, додали у спецслужбі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Москві кандидат у президенти Юрій Бойко і політик Віктор Медведчук 22 березня провели зустріч із прем'єр-міністром РФ Дмитром Медвєдєвим, присвячену "економічним питанням".

Нагадаємо, СБУ попередила теракт у харківському метро.

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