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СБУ заявила, что окажет правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Москву

Киев • УНН

 • 14449 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Служба безопасности Украины предоставит правовую оценку визиту Юрия Бойко и Виктора Медведчука к премьер-министру России Дмитрию Медведеву в РФ и их заявлениям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ заявила, что окажет правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Москву

"Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям", - говорится в сообщении.

В то же время, в спецслужбе не исключили "возможной опосредованной связи этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене".

"Имеющиеся у СБ Украины материалы свидетельствуют, что спецслужбы РФ любым способом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль", - прокомментировал глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, для этого Россия открыто, жертвуя малым, чтобы заставить СБУ "переключиться на негодный объект", чтобы способствовать приведению к власти тех, кто устраивает лично Владимира Путина, добавили в спецслужбе.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве кандидат в президенты Юрий Бойко и политик Виктор Медведчук 22 марта провели встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, посвященную "экономическим вопросам".

Напомним, СБУ предупредила теракт в харьковском метро.

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