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Луценко пообещала сложить полномочия до инаугурации Зеленского

Луценко пообещала сложить полномочия до инаугурации Зеленского

Киев  •  УНН

 • 23442 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, назначенная на эту должность действующим Главой государства Петром Порошенко, пообещала сложить свои полномочия накануне инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Я накануне инаугурации нового Президента Зеленского сложу свои полномочия. Приглашаю всех журналистов на 12:00 на брифинг. Я отчетаюсь и дам советы новоизбранному Президенту Зеленскому, как воевать, а конструктивно работать с парламентом на примере работы Президента Порошенко, которым было подано 158 законов, из них принято 128. Было подано больше всего изменений в Конституцию, которые были поддержаны парламентом", - отметила Луценко.

Добавим, Президент Петр Порошенко в апреле 2017 года назначил Ирину Луценко представителем Президента Украины в Верховной Раде.

Напомним, представитель гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко написала заявление о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров.

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