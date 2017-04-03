І.Луценко стала представником Президента у парламенті

“Ірина Луценко попрацює Артуром Герасимовим. Вона стала представником Президента в парламенті. Кандидатуру запропонував Петро Порошенко”, — написав він.

Нагадаємо, головою фракції Партії “Блок Петра Порошенка” обрано Артура Герасимова, який був постійним представником Президента у парламенті.