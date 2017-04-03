И.Луценко стала представителем Президента в парламенте
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Народный депутат Украины от БПП Ирина Луценко стала представителем Президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде Украины. Об этом написал на своей странице в Faceboоk руководитель отдела департамента информационной политики Администрации Президента Владимир Горковенко, передает УНН.
"Ирина Луценко поработает Артуром Герасимовым. Она стала представителем Президента в парламенте. Кандидатуру предложил Петр Порошенко", - написал он.
Напомним, председателем фракции Партии "Блок Петра Порошенко" избран Артур Герасимов, который был постоянным представителем Президента в парламенте.