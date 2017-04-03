И.Луценко стала представителем Президента в парламенте

"Ирина Луценко поработает Артуром Герасимовым. Она стала представителем Президента в парламенте. Кандидатуру предложил Петр Порошенко", - написал он.

Напомним, председателем фракции Партии "Блок Петра Порошенко" избран Артур Герасимов, который был постоянным представителем Президента в парламенте.