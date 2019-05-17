Луценко пообіцяла скласти повноваження до інавгурації Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко, призначена на цю посаду чинним Главою держави Петром Порошенком, пообіцяла скласти свої повноваження в переддень до інавгурації обраного президентом України Володимира Зеленського. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу БПП.
"Я в переддень до інавгурації нового Президента Зеленського складу свої повноваження. Запрошую усіх журналістів на 12 годину на брифінг. Я прозвітуюсь і дам поради новообраному Президенту Зеленському, як не воювати, а конструктивно працювати з парламентом на прикладі роботи Президента Порошенка, яким було подано 158 законів, з них прийнято 128. Було подано найбільше змін до Конституції , які були підтримані парламентом", – відзначила Луценко.
Додамо, Президент Петро Порошенко у квітні 2017 року призначив Ірину Луценко представником Президента України у Верховній Раді.
Нагадаємо, представник гуманітарної підгрупи контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності у межах мінських переговорів.