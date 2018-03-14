Луценко готов представить парламенту доказательства по делу Рубана
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила экспертизу части пленок по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом после заседания комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Следствие имеет большое количество доказательств, в том числе судом санкционированных записей и аудио, и видео, которые раскрывают картину хорошо срежиссированного террористического акта в стенах парламента... У нас завершена экспертиза по наиболее важной части пленок - их до ста часов. Экспертиза проведена. Поэтому во время заседания профильного комитета я готов предоставить необходимые пояснения. Во время выступления в парламенте я также буду пользоваться разрешенным мне следствием для обнародования частями доказательств. Уверен, что это шокирует парламент и общество, и очень не хотел бы, чтобы Герой Украины Надежда Савченко осталась в стороне от этого государственного дела. Она просто обязана прибыть на допрос в СБУ", - заявил Ю.Луценко.
Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко не исключил внесения в ВР представления на снятие неприкосновенности с Н.Савченко.