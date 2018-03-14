Луценко готов представить парламенту доказательства по делу Рубана

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 33250 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 48674 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 52500 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100741 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90875 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103482 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110493 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116964 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122416 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133804 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Луценко готов представить парламенту доказательства по делу Рубана

Луценко готов представить парламенту доказательства по делу Рубана

Киев  •  УНН

 • 9886 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила экспертизу части пленок по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом после заседания комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Следствие имеет большое количество доказательств, в том числе судом санкционированных записей и аудио, и видео, которые раскрывают картину хорошо срежиссированного террористического акта в стенах парламента... У нас завершена экспертиза по наиболее важной части пленок - их до ста часов. Экспертиза проведена. Поэтому во время заседания профильного комитета я готов предоставить необходимые пояснения. Во время выступления в парламенте я также буду пользоваться разрешенным мне следствием для обнародования частями доказательств. Уверен, что это шокирует парламент и общество, и очень не хотел бы, чтобы Герой Украины Надежда Савченко осталась в стороне от этого государственного дела. Она просто обязана прибыть на допрос в СБУ", - заявил Ю.Луценко.

Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко не исключил внесения в ВР представления на снятие неприкосновенности с Н.Савченко.

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