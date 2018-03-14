Луценко готовий представити парламенту докази у справі Рубана
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральна прокуратура України завершила експертизу частини плівок у справі керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана. Про це після засідання комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявив Генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Слідство має велику кількість доказів, в тому числі судом санкціонованих записів і аудіо, і відео, які розкривають картину добре зрежисованого терористичного акту у стінах парламенту… У нас завершена експертиза по найбільш важливій частині плівок – їх до ста годин. Експертиза проведена. Тому під час засідання профільного комітету я готовий надати необхідні пояснення. Під час виступу у парламенті я також буду користуватися дозволенними мені слідством для оприлюднення частинами доказів. Впевнений, що це шокує парламент і суспільство, і дуже не хотів би, щоб Герой України Надія Савченко залишилась осторонь від цієї державної справи. Вона просто зобов’язана прибути на допит в СБУ", - заявив Ю.Луценко.
Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко не виключив внесення до ВР подання на зняття недоторканності з Н.Савченко.