Лунин помог "Овьедо" продолжить победную серию и сохранить прописку в Сегунде

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 34898 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101993 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106886 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134034 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110826 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131655 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102123 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102592 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104436 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102062 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Лунин помог "Овьедо" продолжить победную серию и сохранить прописку в Сегунде

Лунин помог "Овьедо" продолжить победную серию и сохранить прописку в Сегунде

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 • 11466 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. В предпоследнем туре испанской Сегунды-2019/2020 “Овьедо” вратаря национальной сборной Украины Андрея Лунина на своем поле встречался с “Расингом”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

“Овьедо” вышел победителем благодаря единственному голу во встрече Обенга — 1:0.

Наш футболист традиционно вышел в стартовом составе хозяев поля, сыграл полный поединок. Аутсайдер сезона “Расинг”, который уже потерял прописку в Сегунде, нанес два удара по владением Лунина, но ни один из них не попал в створ ворот.

Набрав 53 очка, “Овьедо” сохранил место в лиге на следующий сезон — 14 ступень.

Добавим, что в этом сезоне Лунин провел в составе “Вальядолида” и “Овьедо” 21 встречу, в которых пропустил 19 мячей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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