Лунин помог "Овьедо" продолжить победную серию и сохранить прописку в Сегунде
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В предпоследнем туре испанской Сегунды-2019/2020 “Овьедо” вратаря национальной сборной Украины Андрея Лунина на своем поле встречался с “Расингом”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
“Овьедо” вышел победителем благодаря единственному голу во встрече Обенга — 1:0.
Наш футболист традиционно вышел в стартовом составе хозяев поля, сыграл полный поединок. Аутсайдер сезона “Расинг”, который уже потерял прописку в Сегунде, нанес два удара по владением Лунина, но ни один из них не попал в створ ворот.
Набрав 53 очка, “Овьедо” сохранил место в лиге на следующий сезон — 14 ступень.
Добавим, что в этом сезоне Лунин провел в составе “Вальядолида” и “Овьедо” 21 встречу, в которых пропустил 19 мячей.