Лунін допоміг "Ов'єдо" продовжити переможну серію та зберегти прописку в Сегунді
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У передостанньому турі іспанської Сегунди-2019/2020 “Ов’єдо” воротаря національної збірної України Андрія Луніна на своєму полі зустрічався з “Расингом”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
“Ов’єдо” вийшов переможцем завдяки єдиному голу в зустрічі Обенга — 1:0.
Наш футболіст традиційно вийшов у стартовому складі господарів поля, відіграв повний поєдинок. Аутсайдер сезону “Расінг”, який вже втратив прописку в Сегунді, завдав два удари по володінням Луніна, але жодний з них не потрапив у площину воріт.
Набравши 53 очки, “Ов’єдо” зберіг місце в лізі на наступний сезон — 14 сходинка.
Додамо, що в цьому сезоні Лунін провів у складі “Вальядоліда” та “Ов’єдо” 21 зустріч, в яких пропустив 19 м’ячів.