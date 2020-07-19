Лунін допоміг "Ов'єдо" продовжити переможну серію та зберегти прописку в Сегунді

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19 березня, 18:42 • 101896 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 143765 перегляди

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19 березня, 14:10 • 120185 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 134447 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. У передостанньому турі іспанської Сегунди-2019/2020 “Ов’єдо” воротаря національної збірної України Андрія Луніна на своєму полі зустрічався з “Расингом”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

“Ов’єдо” вийшов переможцем завдяки єдиному голу в зустрічі Обенга — 1:0.

Наш футболіст традиційно вийшов у стартовому складі господарів поля, відіграв повний поєдинок. Аутсайдер сезону “Расінг”, який вже втратив прописку в Сегунді, завдав два удари по володінням Луніна, але жодний з них не потрапив у площину воріт.

Набравши 53 очки, “Ов’єдо” зберіг місце в лізі на наступний сезон — 14 сходинка.

Додамо, що в цьому сезоні Лунін провів у складі “Вальядоліда” та “Ов’єдо” 21 зустріч, в яких пропустив 19 м’ячів.

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