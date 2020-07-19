Лунін допоміг "Ов'єдо" продовжити переможну серію та зберегти прописку в Сегунді

“Ов’єдо” вийшов переможцем завдяки єдиному голу в зустрічі Обенга — 1:0.

Наш футболіст традиційно вийшов у стартовому складі господарів поля, відіграв повний поєдинок. Аутсайдер сезону “Расінг”, який вже втратив прописку в Сегунді, завдав два удари по володінням Луніна, але жодний з них не потрапив у площину воріт.

Набравши 53 очки, “Ов’єдо” зберіг місце в лізі на наступний сезон — 14 сходинка.

Додамо, що в цьому сезоні Лунін провів у складі “Вальядоліда” та “Ов’єдо” 21 зустріч, в яких пропустив 19 м’ячів.