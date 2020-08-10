Лукашенко сделал первое заявление после выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после голосования на выборах. Об этом сообщает БЕЛТА, информирует УНН.
"Политика одна должна быть - люди", - сказал Лукашенко во время визита в Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.
Напомним, Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах. По предварительным подсчетам на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.
Как сообщалось ранее в УНН, в Беларуси 9 августа состоялись выборы президента страны. Вечером в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных. Также в МВД Беларуси отрицают, что во время протестов есть погибшие.
Напомним, по данным правозащитников, во время акции протеста погиб один человек.