Путін привітав Лукашенка із перемогою на президентських виборах

"Розраховую, що ваша державотворча діяльність сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх областях, поглибленню співпраці у рамках Союзної держави, нарощування інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв'язків в Організації договору про колективну безпеку", - йдеться у телеграмі.

Нагадаємо, за попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.

Як повідомлялося в УНН, у Білорусі 9 серпня відбулись вибори президента країни. Увечері у столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.