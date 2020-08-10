Путін привітав Лукашенка із перемогою на президентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін направив вітальну телеграму Олександру Лукашенку у зв'язку з його перемогою на виборах президента Білорусії. Про це УНН повідомляє із посиланням на ТАСС.
"Розраховую, що ваша державотворча діяльність сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх областях, поглибленню співпраці у рамках Союзної держави, нарощування інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв'язків в Організації договору про колективну безпеку", - йдеться у телеграмі.
Нагадаємо, за попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.
Як повідомлялося в УНН, у Білорусі 9 серпня відбулись вибори президента країни. Увечері у столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.