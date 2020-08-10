Лукашенко зробив першу заяву після виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив першу заяву після голосування на виборах. Про це повідомляє БЕЛТА, інформує УНН.
"Політика одна повинна бути — люди", — сказав Лукашенко під час візиту до Білоруської національної біотехнологічної корпорації.
Нагадаємо, Путін привітав Лукашенка із перемогою на президентських виборах. За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Білорусі 9 серпня відбулись вибори президента країни. Увечері у столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих. Також у МВС Білорусі заперечують, що під час протестів є загиблі.
Нагадаємо, за даними правозахисників, під час акції протесту загинула одна людина.