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Лукашенко зробив першу заяву після виборів

Лукашенко зробив першу заяву після виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив першу заяву після голосування на виборах. Про це повідомляє БЕЛТА, інформує УНН

"Політика одна повинна бути — люди", — сказав Лукашенко під час візиту до Білоруської національної біотехнологічної корпорації.

Нагадаємо, Путін привітав Лукашенка із перемогою на президентських виборах. За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Білорусі 9 серпня відбулись вибори президента країни. Увечері у столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих. Також у МВС Білорусі заперечують, що під час протестів є загиблі.

Нагадаємо, за даними правозахисників, під час акції протесту загинула одна людина.

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