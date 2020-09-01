Лукашенко заявил, что Беларусь может закрыть границы "под Брестом и Гродно"

"По словам главы государства, более опытные страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток", - говорится в сообщении.

Лукашенко заявил, что странам Балтии якобы была дана команда выступить против Беларуси. "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", - сказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что странам Балтии необходимо быть осторожными с Беларусью, ведь их собственные народы могут воспринять такое отношение к соседней республике неоднозначно. "Пусть они объяснят своим людям, как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена. Поэтому они пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется", - убежден он.

Лукашенко добавил, что в Беларуси сейчас прорабатывают ответные меры на введенные санкции. "Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это дороже будет для Беларуси (переориентировать свои грузы с балтийских портов на Россию - ред.). Конечно, нам немножко будет не выгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду", - отметил Лукашенко.

Как сообщалось, страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и белорусских чиновников.

Напомним, президенты стран Балтии и Польши поддерживают требование белорусского народа о проведении новых, справедливых выборов и будут представлять эту мысль в ЕС.



