Лукашенко заявив, що Білорусь може закрити кордони "під Брестом та Гродно"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Білорусь може закрити кордони під Брестом та Гродно, заблокувавши таким чином торгові шляхи на схід, тож великі європейські країни і не вводили санкції. Таку думку висловив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
“За словами глави держави, більш досвідчені країни розуміють, що з Білоруссю не варто задиратися, адже вона може закрити кордони під Брестом і Гродно, і німецькі вантажі не зможуть так легко потрапити на Схід”, — йдеться в повідомленні.
Лукашенко заявив, що країнам Балтії нібито була дана команда виступити проти Білорусі. “Їм дали команду ”фас“, вони й вякнули з-під паркану. Я так це й оцінюю”, — сказав Лукашенко.
Лукашенко підкреслив, що країнам Балтії необхідно бути обережними з Білоруссю, адже їх власні народи можуть сприйняти таке ставлення до сусідньої республіки неоднозначно. “Нехай вони пояснять своїм людям, як вони так реформували країну, що у них залишилося менше половини населення від того, що було в радянські часи. Тому вони нехай обережніше накочуються на Лукашенка і Білорусь, тому що отримають від свого народу так в зуби, що цих зубів не залишиться”, - переконаний він.
Глава держави додав, що в Білорусі зараз опрацьовують заходи у відповідь на введені санкції. “Ми не будемо боротися за те, щоб нас туди пустили. Ми просто економічно спробуємо вирішити цю проблему. Кажуть, це дорожче буде для Білорусі (переорієнтувати свої вантажі з балтійських портів на Росію - ред.). Звичайно, нам трошки буде не вигідно. Але ми ж домовитися можемо з росіянами за тарифами, і вони від обсягів перевалки наших вантажів все одно отримають вигоду”, - зазначив Лукашенко.
Як повідомлялося, країни Балтії ввели санкції проти Лукашенка та білоруських чиновників.
Нагадаємо, президенти країн Балтії та Польщі підтримують вимогу білоруського народу про проведення нових, справедливих виборів і будуть представляти цю думку в ЄС.