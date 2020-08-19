Президенти країн Балтії та Польщі підтримують проведення нових виборів в Білорусі

“Президент (Латвії) Егіл Левітс і прем’єр-міністр (Латвії) Крішьяніс Каріньш дотримуються єдиної думки, що Європейський союз (ЄС) повинен ввести санкції відносно ряду білоруських чиновників, відповідальних за нечесні президентські вибори і репресії проти учасників протесту. В ході сьогоднішньої (19 серпня) зустрічі Левітс і Каріньш обговорили ситуацію в Білорусі, а також позицію Латвії, країн Балтії та ЄС з цього питання”, — йдеться в повідомленні.

Після зустрічі Левітс заявив ЗМІ, що президенти країн Балтії та Польщі підтримують вимогу білоруського народу про проведення нових, справедливих виборів, за якими спостерігатимуть міжнародні експерти і в яких зможе взяти участь всі бажаючі.

“Ми — чотири країни з єдиною думкою, і ми будемо представляти її в ЄС. На наш погляд, це в інтересах білоруського народу, а також в наших інтересах. Білорусь сама повинна вирішувати свою долю”, — підкреслив Левітс.

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Прем’єр також погодився з тим, що в Білорусі необхідно провести нові, чесні і відкриті вибори, додавши, що на зустрічі лідерів ЄС він буде переконувати інші європейські країни приєднатися до позиції країн Балтії і Польщі, тобто підтримати проведення нових президентських виборів в Білорусі і ввести санкції проти білоруських чиновників.

“Він додав, що санкції повинні бути спрямовані не проти економіки Білорусі, а проти тих, хто несе відповідальність за сприяння або вчинення насильства щодо мирних демонстрантів”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі. За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, голосування не було ні справедливим, ні вільним.