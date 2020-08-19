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Президенты стран Балтии и Польши поддерживают проведение новых выборов в Беларуси

Президенты стран Балтии и Польши поддерживают проведение новых выборов в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 12020 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президенты стран Балтии и Польши поддерживают требование белорусского народа о проведении новых, справедливых выборов и будут представлять эту мысль в ЕС. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Delfi.

“Президент (Латвии) Эгиль Левитс и премьер-министр (Латвии) Кришьянис Кариньш придерживаются единого мнения, что Европейский союз (ЕС) должен ввести санкции в отношении ряда белорусских чиновников, ответственных за нечестные президентские выборы и репрессии против участников протеста. В ходе сегодняшней (19 августа) встречи Левитс и Кариньш обсудили ситуацию в Беларуси, а также позицию Латвии, стран Балтии и ЕС по этому вопросу”, — говорится в сообщении.

После встречи Левитс заявил СМИ, что президенты стран Балтии и Польши поддерживают требование белорусского народа о проведении новых, справедливых выборов, по которым будут наблюдать международные эксперты и в которых сможет принять участие все желающие.

“Мы — четыре страны с единственной мыслью, и мы будем представлять ее в ЕС. На наш взгляд, это в интересах белорусского народа, а также в наших интересах. Беларусь сама должна решать свою судьбу”, — подчеркнул Левитс.

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Премьер также согласился с тем, что в Беларуси необходимо провести новые, честные и открытые выборы, добавив, что на встречи лидеров ЕС он будет убеждать другие европейские страны присоединиться к позиции стран Балтии и Польши, то есть поддержать проведение новых президентских выборов в Беларуси и ввести санкции против белорусских чиновников.

“Он добавил, что санкции должны быть направлены не против экономики Беларуси, а против тех, кто несет ответственность за содействие или совершение насилия в отношении мирных демонстрантов”, — говорится в сообщении.

Напомним, ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, голосования не было ни справедливым, ни свободным.

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