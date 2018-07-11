Лукашенко предложил "Мисс Беларусь 2018" возглавить колхоз

10 июля Мария Василевич присутствовала на местном празднике в агрогородке Вишов, где чествовали работников сельскохозяйственного кооператива. Что она там делала – государственные СМИ не уточняют. Этот агрогородок сегодня посетил и Александр Лукашенко.



Посещая музей колхоза "Родина", Лукашенко предложил Марии Василевич присесть за стол первого председателя хозяйства и в шутку предположил, что, возможно, ей придется возглавить сельскохозяйственное предприятие.

Позже девушка заявила журналистам, что если Лукашенко говорил серьезно, и предложение будет в силе, то готова попробовать себя в сельском хозяйстве, а сначала ей необходимо отработать двухлетней контракт по месту своей текущей работы.



Финал конкурса "Мисс Беларусь 2018" 4 мая прошел во Дворце республики в Минске. Победила 20-летняя Мария Василевич. В этом году девушка окончила БГЭУ. За финалом конкурса традиционно наблюдал Александр Лукашенко.



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