Лукашенко запропонував "Міс Білорусь 2018" очолити колгосп

10 липня Марія Василевич була присутня на місцевому святі в агромістечку Вишів, де вшановували працівників сільськогосподарського кооперативу. Що вона там робила - державні ЗМІ не уточнюють. Цей агрогородок сьогодні відвідав і Олександр Лукашенко.



Відвідуючи музей колгоспу "Батьківщина", Лукашенко запропонував Марії Василевич присісти за стіл першого голови господарства і жартома припустив, що, можливо, їй доведеться очолити сільськогосподарське підприємство.

Пізніше дівчина заявила журналістам, що якщо Лукашенко говорив серйозно, і пропозиція буде в силі, то готова спробувати себе в сільському господарстві, а спочатку їй необхідно відпрацювати дворічної контракт за місцем своєї поточної роботи.



Фінал конкурсу "Міс Білорусь 2018" 4 травня пройшов у Палаці республіки в Мінську. Перемогла 20-річна Марія Василевич. Цього року дівчина закінчила БДЕУ. За фіналом конкурсу традиційно спостерігав Олександр Лукашенко.



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