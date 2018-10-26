Лукашенко заверил, что белорусы никогда не приедут в Украину на танках

"И хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Я уже когда-то сказал: мы если и придем с севера к вам, я хочу, чтобы это некоторые военные услышали в Украине, то придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках", - заявил он.

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Отметим, что Лукашенко уже неоднократно отмечал о том, что Беларусь не будет ввязываться в военные конфликты, ни в Сирии, ни в Украине.

Вместе с тем, он отметил, что "не пустит танки на Москву через Беларусь".