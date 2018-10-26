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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 14429 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109162 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117228 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155789 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148473 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138407 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 129156 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174263 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118161 просмотра

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Лукашенко заверил, что белорусы никогда не приедут в Украину на танках

Лукашенко заверил, что белорусы никогда не приедут в Украину на танках

Киев  •  УНН

 • 8704 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Беларусь никогда не приедет в Украину на танках. Об этом сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время первого Форума регионов Украины и Беларуси, передает корреспондент УНН.

"И хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Я уже когда-то сказал: мы если и придем с севера к вам, я хочу, чтобы это некоторые военные услышали в Украине, то придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках", - заявил он.

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Отметим, что Лукашенко уже неоднократно отмечал о том, что Беларусь не будет ввязываться в военные конфликты, ни в Сирии, ни в Украине.

Вместе с тем, он отметил, что "не пустит танки на Москву через Беларусь".

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