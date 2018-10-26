Кордон між Україною та Білоруссю буде лінією миру - Порошенко

За його словами, співробітництво між Україною і Білоруссю базується на дружбі.

“Саме такі заходи, як цей форум, дозволяють говорити, що кордон між нашими країнами був, є і точно буде лінією миру, лінією дружби, яка посилює довіру і співробітництво нашої держави”, — заявив Порошенко.

Він також відзначив роботу Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії, що "свідчить про високий рівень взаєморозуміння".

Раніше Порошенко наголосив, що українсько-білоруський кордон – це кордон дружби і в жодному разі не маємо допустити, щоб Росія використала його.

За його словами, "не маємо допустити, щоб для України з території Білорусі була будь-яка загроза. Ми не чекаємо, знаємо, що цього не буде і звичайно ми не хочемо, щоб Росія використала Білорусь для того, щоб зайти нам у фланг".

Нагадаємо, у червні Україна та Білорусь прийняли план демаркації державного кордону між країнами у Чорнобильській зоні, розрахований на 2018-2026 роки.