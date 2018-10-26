Кордон між Україною та Білоруссю буде лінією миру - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кордон між Україною та Республікою Білорусь буде лінією миру та дружби. Про це під час першого Форуму регіонів України та Білорусії заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
За його словами, співробітництво між Україною і Білоруссю базується на дружбі.
“Саме такі заходи, як цей форум, дозволяють говорити, що кордон між нашими країнами був, є і точно буде лінією миру, лінією дружби, яка посилює довіру і співробітництво нашої держави”, — заявив Порошенко.
Він також відзначив роботу Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії, що "свідчить про високий рівень взаєморозуміння".
Раніше Порошенко наголосив, що українсько-білоруський кордон – це кордон дружби і в жодному разі не маємо допустити, щоб Росія використала його.
За його словами, "не маємо допустити, щоб для України з території Білорусі була будь-яка загроза. Ми не чекаємо, знаємо, що цього не буде і звичайно ми не хочемо, щоб Росія використала Білорусь для того, щоб зайти нам у фланг".
Нагадаємо, у червні Україна та Білорусь прийняли план демаркації державного кордону між країнами у Чорнобильській зоні, розрахований на 2018-2026 роки.