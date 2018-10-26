Граница между Украиной и Беларусью будет линией мира - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Граница между Украиной и Республикой Беларусь будет линией мира и дружбы. Об этом во время первого Форума регионов Украины и Белоруссии заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
По его словам, сотрудничество между Украиной и Беларусью базируется на дружбе.
"Именно такие мероприятия, как этот форум, позволяют говорить, что граница между нашими странами была, есть и точно будет линией мира, линией дружбы, которая усиливает доверие и сотрудничество нашего государства", - заявил Порошенко.
Он также отметил работу Совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии, что "свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания".
Ранее Порошенко подчеркнул, что белорусско-украинская граница - это граница дружбы и ни в коем случае не должны допустить, чтобы Россия использовала ее.
По его словам, "не должны допустить, чтобы для Украины по территории Беларуси была любая угроза. Мы не ожидаем, знаем, что этого не будет и конечно мы не хотим, чтобы Россия использовала Беларусь для того, чтобы зайти нам во фланг".
Напомним, в июне Украина и Беларусь приняли план демаркации государственной границы между странами в Чернобыльской зоне, рассчитанный на 2018-2026 годы.