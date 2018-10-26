Лукашенко запевнив, що білоруси ніколи не приїдуть в Україну на танках

“І хочу, щоб ви знали нашу позицію. Я вже колись сказав: ми якщо і прийдемо з півночі до вас, я хочу, що це деякі військові почули в Україні, то прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах. Ми ніколи не прийдемо до вас на танках”, — заявив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кордон між Україною та Білоруссю буде лінією миру - Порошенко

Відзначимо, що Лукашенко уже неодноразово наголошував про те, що Білорусь не буде вплутуватися у військові конфлікти, ані в Сирії, ані в Україні.

Разом з тим, він зазначив, що "не пустить танки на Москву через Білорусь".