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Лукашенко запевнив, що білоруси ніколи не приїдуть в Україну на танках

Київ • УНН

 • 8704 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Білорусь ніколи не приїде в Україну на танках. Про це сьогодні сказав Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час першого Форуму регіонів України та Білорусі, передає кореспондент УНН.

“І хочу, щоб ви знали нашу позицію. Я вже колись сказав: ми якщо і прийдемо з півночі до вас, я хочу, що це деякі військові почули в Україні, то прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах. Ми ніколи не прийдемо до вас на танках”, — заявив він.

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Відзначимо, що Лукашенко уже неодноразово наголошував про те, що Білорусь не буде вплутуватися у військові конфлікти, ані в Сирії, ані в Україні.

Разом з тим, він зазначив, що "не пустить танки на Москву через Білорусь".

Українські Національні Новини

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