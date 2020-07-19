Лукашенко считает, что существует "силовой сценарий свержения власти в Беларуси"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает актуальным повторение в ходе нынешней президентской кампании ситуации, возникшей во время выборов 2010 года, когда оппоненты “предприняли силовые действия по свержению действующей власти”. Об этом Лукашенко заявил при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, его высказывания в воскресенье показал местный телеканал ОНТ, передает УНН.
“Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален”, — сказал Лукашенко.
“Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. Тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени”, — отметил белорусский президент. “Ввели санкции, наклоняли. Не получается”, — напомнил Лукашенко. “И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства”, — заявил глава республики.
Он решил отметить, что “в беспорядках” участвовали “400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно”. “Плюс еще 400 (человек), которые могли там шевелиться. А остальные — это зеваки. И в основном там были сопляки, которых отдавали под расписку матерям. Они приходили и забирали свое драгоценное создание”, — отметил Лукашенко.
Добавим, что ЦИК Беларуси считает “обоснованным” отказ в регистрации основного соперника Лукашенко.