Лукашенко считает, что существует "силовой сценарий свержения власти в Беларуси"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 34784 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101984 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106878 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134023 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110824 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131647 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102122 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102592 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104435 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102061 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Лукашенко считает, что существует "силовой сценарий свержения власти в Беларуси"

Лукашенко считает, что существует "силовой сценарий свержения власти в Беларуси"

Киев  •  УНН

 • 17470 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает актуальным повторение в ходе нынешней президентской кампании ситуации, возникшей во время выборов 2010 года, когда оппоненты “предприняли силовые действия по свержению действующей власти”. Об этом Лукашенко заявил при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, его высказывания в воскресенье показал местный телеканал ОНТ, передает УНН.

“Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален”, — сказал Лукашенко.

“Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. Тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени”, — отметил белорусский президент. “Ввели санкции, наклоняли. Не получается”, — напомнил Лукашенко. “И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства”, — заявил глава республики.

Он решил отметить, что “в беспорядках” участвовали “400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно”. “Плюс еще 400 (человек), которые могли там шевелиться. А остальные — это зеваки. И в основном там были сопляки, которых отдавали под расписку матерям. Они приходили и забирали свое драгоценное создание”, — отметил Лукашенко.

Добавим, что ЦИК Беларуси считает “обоснованным” отказ в регистрации основного соперника Лукашенко.

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