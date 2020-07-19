Лукашенко вважає, що "існує силовий сценарій повалення влади Білорусі"

“Це говорить про те, що поки цей варіант повалення існуючого уряду або ж розхитування обстановки залишається як і раніше актуальним”, — сказав Лукашенко.

“Якщо у когось із вас пам’ять коротка, смію нагадати: ми це проходили. Згадайте 2010 рік. Тоді як раз все починалося для того, щоб нас поставити на коліна”, — зазначив білоруський президент. “Ввели санкції, нахиляли. Не виходить”, — нагадав Лукашенко. “І тоді на чергових президентських виборах вирішили поставити на коліна, організувавши цю банду і кинувши на Будинок уряду”, — заявив глава республіки.

Він вирішив відзначити, що “у заворушеннях” брали участь “400 осіб агресивних бойовиків, яких ми знали за прізвищами”. “Плюс ще 400 (людей), які могли там ворушитися. А решта — це роззяви. І в основному там були шмаркачі, яких віддавали під розписку матерям. Вони приходили і забирали свої дорогоцінні створіння”, — зазначив Лукашенко.

Додамо, що ЦВК Білорусі вважає “обгрунтованою” відмову в реєстрації основного суперника Лукашенка.