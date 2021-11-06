Лукашенко решил снять маску в красной зоне COVID-больницы, чтобы "доказать", что больных посещает "не двойник"

Детали

“Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит”, — сказал президент.

Как уточняет Telegram-канал, Лукашенко посетил больницу в городе Орша.

К слову

Лукашенко не первый раз снимает маску в красной зоне. Так, в декабре 2020 года он посетил Могилевскую областную клиническую больницу и во время общения с пациентами спустил маску на подбородок.

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт говорила, что команда Лукашенко и окружающие его люди пытаются “делать все возможное для того, чтобы глава государства как-то поберег себя”, и уговаривают его носить защитные средства в ковидных больницах. “И министр здравоохранения, и главврач больницы, и мы, сопровождающие лица, я в частности, пытались настойчиво президенту в руки перчатки сунуть и просили его надеть эти самые перчатки, просили быть в маске, в респираторе”, — описывала она один из случаев. Но, по словам Эйсмонт, президент в этом плане действует якобы “согласно тому принципу, который он обозначил для всей страны накануне: все должно быть добровольно”. “Мы попросили настойчиво. Президент сделал так, как посчитал нужным”, — резюмировала она.

COVID-19 в Беларуси

На фоне возражений проблем с COVID-19 в Беларуси ввели запрет на вывоз кислорода за пределы страны. Власти на шесть месяцев установили временный запрет на вывоз кислорода из страны, в том числе в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое постановление правительства подписал в конце октября премьер-министр Роман Головченко.

При этом на фоне вспышки, Минздрав Беларуси ранее отменил обязательное ношение масок в транспорте, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом.

Согласно статистике ВОЗ — в Беларуси зафиксировали 608 031 случай заболевания, жертвами стали 4 696 человек.