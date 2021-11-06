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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Лукашенко вирішив зняти маску у червоній зоні COVID-лікарні, аби "довести", що хворих відвідує "не двійник"

Київ • УНН

 • 59967 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко зняв захисну маску в червоній зоні лікарні, де лежать хворі COVID-19. Таким чином він хотів спростувати чутки, що замість нього у лікарні ходять двійники. Відео з цим моментом опублікував близький до пресслужби президента Telegram-канал “Пул першого”, пише УНН.

Лукашенко вирішив зняти маску у червоній зоні COVID-лікарні, аби "довести", що хворих відвідує "не двійник"

Деталі

“Живий я. А то деякі пишуть, що двійник приходить”, — сказав президент.

Як уточнює Telegram-канал, Лукашенко відвідав лікарню в місті Орша.

До слова

Лукашенко не вперше знімає маску в червоній зоні. Так, у грудні 2020 року він відвідав Могилівську обласну клінічну лікарню і під час спілкування з пацієнтами спустив маску на підборіддя.

Прес-секретарка президента Наталія Ейсмонт говорила, що команда Лукашенка і оточуючі його люди намагаються “робити все можливе для того, щоб глава держави якось поберіг себе”, і вмовляють його носити захисні засоби у ковідних лікарнях. “І міністр охорони здоров’я, і головлікар лікарні, і ми, супроводжуючі особи, я зокрема, намагалися наполегливо президенту в руки рукавички сунути і просили його надіти ці самі рукавички, просили бути в масці, в респіраторі”, — описувала вона один з випадків. Але, за словами Ейсмонт, президент в цьому плані діє нібито “згідно з тим принципом, який він позначив для всієї країни напередодні: все повинно бути добровільно”. “Ми попросили наполегливо. Президент зробив так, як вважав за потрібне”, — резюмувала вона.

COVID-19 у Білорусі

На фоні заперечень проблем з COVID-19 у Білорусі ввели заборону на вивезення кисню за межі країни. Влада на шість місяців встановила тимчасову заборону на вивезення кисню з країни, в тому числі в держави Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Таку постанову Уряду підписав наприкінці жовтня прем’єр-міністр Роман Головченко.

При цьому на фоні спалаху, МОЗ Білорусі раніше скасувало обов’язкове носіння масок у транспорті, незважаючи на зростання випадків зараження коронавірусом.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Білорусі зафіксували 608 031 випадок захворювання, жертвами стали 4 696 осіб.

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