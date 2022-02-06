Лукашенко ответил, на чьей стороне будет Беларусь в случае войны РФ и Украины

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"Если вы (Украина) столкнетесь с Россией - мы будем не с вами, - отметил Лукашенко.

На уточняющий вопрос, будет ли общий ответ белорусской и российской армий в случае конфликта, белорусский президент сказал: "Конечно".

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Лукашенко прокомментировал заверения украинской власти в том, что вблизи российской границы нет большого скопления украинских войск.

"Да, и я это знаю не из СМИ, а я знаю, как это делается, как вы говорите, у нас спецслужбы тоже неплохо работают, мы это прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский, извини мне, впервые скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он так будет себя вести, он уже начал кричать нет-нет войны, не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее", - отметил Лукашенко.

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Лукашенко и ранее заявлял, что поддержит Россию в случае "агрессии со стороны Украины".

"Я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине, понимаете. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша, Украина, там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения. Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в тесной связке - экономически, юридически, политически - будем с Россией. И юридически - это главное", - заверил Лукашенко.

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