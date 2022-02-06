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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Лукашенко відповів, на чиєму боці буде Білорусь у разі війни РФ та України

Лукашенко відповів, на чиєму боці буде Білорусь у разі війни РФ та України

Київ • УНН

 • 47112 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському ЗМІ, заявив, що Москва та Мінськ намалювали "червоні лінії" для Києва, перейшовши які – зокрема, розпочавши війну на Донбасі – він отримає спільну відповідь, передає УНН.

Цитата

"Якщо ви (Україна) зіткнетеся з Росією – ми будемо не з вами, – зазначив Лукашенко.
На уточнююче питання, чи буде спільна відповідь білоруської та російської армій у разі конфлікту, білоруський президент сказав: "Звичайно".

Деталі

Лукашенко прокоментував запевнення української влади в тому, що поблизу російського кордону немає великого скупчення українських військ.

"Так, і я це знаю не зі ЗМІ, а я знаю, як це робиться, як ви кажете, у нас спецслужби теж непогано працюють, ми це чудово знаємо, що їх до цього штовхають. І навіть Зеленський, вибач мені, вперше скажу, безголовий, хоча я не очікував, що він так поводитиметься, він уже почав кричати ні-ні війни, не буде, війни немає і так далі... Вони вже його зараз у стійло намагаються загнати, щоб він казав, що війна буде, ми нападемо та інше", - зазначив Лукашенко.

Додамо

Лукашенко і раніше заявляв, що підтримає Росію "у разі агресії з боку України".

"Я ніколи не буду на боці того націоналістичного чаду, який сьогодні відбувається в Україні, розумієте. Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша, Україна, там народ наш. Це не емоції. Це мої тверді переконання. Якщо ми, не дай Боже, опинимося, якщо Росія опиниться перед агресією з боку України, ми в тісній зв'язці – економічно, юридично, політично – будемо з Росією. І юридично – це головне", - запевнив Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лукашенко: Україна ніколи з нами не воюватиме, адже війна триватиме максимум три-чотири дні

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