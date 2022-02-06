Лукашенко відповів, на чиєму боці буде Білорусь у разі війни РФ та України

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"Якщо ви (Україна) зіткнетеся з Росією – ми будемо не з вами, – зазначив Лукашенко.

На уточнююче питання, чи буде спільна відповідь білоруської та російської армій у разі конфлікту, білоруський президент сказав: "Звичайно".

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Лукашенко прокоментував запевнення української влади в тому, що поблизу російського кордону немає великого скупчення українських військ.

"Так, і я це знаю не зі ЗМІ, а я знаю, як це робиться, як ви кажете, у нас спецслужби теж непогано працюють, ми це чудово знаємо, що їх до цього штовхають. І навіть Зеленський, вибач мені, вперше скажу, безголовий, хоча я не очікував, що він так поводитиметься, він уже почав кричати ні-ні війни, не буде, війни немає і так далі... Вони вже його зараз у стійло намагаються загнати, щоб він казав, що війна буде, ми нападемо та інше", - зазначив Лукашенко.

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Лукашенко і раніше заявляв, що підтримає Росію "у разі агресії з боку України".

"Я ніколи не буду на боці того націоналістичного чаду, який сьогодні відбувається в Україні, розумієте. Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша, Україна, там народ наш. Це не емоції. Це мої тверді переконання. Якщо ми, не дай Боже, опинимося, якщо Росія опиниться перед агресією з боку України, ми в тісній зв'язці – економічно, юридично, політично – будемо з Росією. І юридично – це головне", - запевнив Лукашенко.

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