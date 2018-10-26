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Лукашенко: у Украины и Беларуси есть большой запрос общества на укрепление дружбы

Лукашенко: у Украины и Беларуси есть большой запрос общества на укрепление дружбы

Киев  •  УНН

 • 7699 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. У Украины и Беларуси есть колоссальный запрос общества на развитие отношений и укрепление дружбы и добрососедства. Об этом сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время первого Форума регионов Украины и Беларуси, передает корреспондент УНН.

“Высокий уровень представительства регионов обеих стран говорит о том, что и в Беларуси, и в Украине есть колоссальный запрос общества на дальнейшее развитие отношений и укрепление традиций дружбы и добрососедства. В их основе лежат общие духовные и нравственные ценности, сходство менталитетов наших братских народов. Между нами не существует не решаемых проблем. Минск и Киев всегда находили взаимоприемлемые решения”, — подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко заверил, что вместе с Петром Порошенко они обсудили все актуальные направления сотрудничества, которые требуют внимания.

“И не осталось ни одного вопроса, по которому бы мы не договорились. Думаю, что по итогам переговоров будут расставлены необходимые акценты по всем вопросам, которые нас интересуют”, — отметил он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что граница между Украиной и Беларусью будет линией мира и дружбы.

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