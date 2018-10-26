Лукашенко: в України і Білорусі є великий запит суспільства на зміцнення дружби

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В України і Білорусі є колосальний запит суспільства на розвиток відносин і зміцнення дружби і добросусідства. Про це сьогодні сказав Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час першого Форуму регіонів України та Білорусі, передає кореспондент УНН.