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Лукашенко: в України і Білорусі є великий запит суспільства на зміцнення дружби

Лукашенко: в України і Білорусі є великий запит суспільства на зміцнення дружби

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В України і Білорусі є колосальний запит суспільства на розвиток відносин і зміцнення дружби і добросусідства. Про це сьогодні сказав Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час першого Форуму регіонів України та Білорусі, передає кореспондент УНН.

“Високий рівень представництва регіонів обох країн говорить про те, що і в Білорусі, і в Україні є колосальний запит суспільства на подальший розвиток відносин і зміцнення традицій дружби і добросусідства. В їхній основі лежать спільні духовні і моральні цінності, схожість менталітетів наших братських народів. Між нами не існує не вирішуваних проблем. Мінськ і Київ завжди знаходили взаємоприйнятні рішення”, — наголосив президент Білорусі.

Лукашенко запевнив, що разом з Петром Порошенком вони обговорили всі актуальні напрямки співробітництва, які потребують уваги.

“І не залишилося жодного питання, по якому б ми не домовилися. Думаю, що за підсумками перемовин будуть розставлені необхідні акценти по всіх питаннях, які нас цікавлять”, — зауважив він.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що кордон між Україною та Білоруссю буде лінією миру та дружби.

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