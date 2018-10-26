Лукашенко: в України і Білорусі є великий запит суспільства на зміцнення дружби
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В України і Білорусі є колосальний запит суспільства на розвиток відносин і зміцнення дружби і добросусідства. Про це сьогодні сказав Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час першого Форуму регіонів України та Білорусі, передає кореспондент УНН.
“Високий рівень представництва регіонів обох країн говорить про те, що і в Білорусі, і в Україні є колосальний запит суспільства на подальший розвиток відносин і зміцнення традицій дружби і добросусідства. В їхній основі лежать спільні духовні і моральні цінності, схожість менталітетів наших братських народів. Між нами не існує не вирішуваних проблем. Мінськ і Київ завжди знаходили взаємоприйнятні рішення”, — наголосив президент Білорусі.
Лукашенко запевнив, що разом з Петром Порошенком вони обговорили всі актуальні напрямки співробітництва, які потребують уваги.
“І не залишилося жодного питання, по якому б ми не домовилися. Думаю, що за підсумками перемовин будуть розставлені необхідні акценти по всіх питаннях, які нас цікавлять”, — зауважив він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що кордон між Україною та Білоруссю буде лінією миру та дружби.