лукашенко: Трамп всегда должен понимать, что путин может послать его "на три буквы"
Киев • УНН
Диктатор беларуси заявил, что Дональд Трамп, ставя ультиматумы россии, "должен понимать возможность жесткого ответа" от владимира путина.
Самопровозглашенный президент беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп, ставя россии ультиматумы, должен понимать, что российский диктатор владимир путин может послать его "на три буквы", передает УНН со ссылкой на интервью лукашенко.
Детали
Так не делается это. Слушай, я пришел, 50 дней дал. Он должен всегда понимать, что его могут послать на***. Ну, пока не посылает, но может послать
Напомним
александр лукашенко во время разговора с владимиром путиным заявил, что Дональд Трамп "правильно делает, что нагибает Европу" и предложил минск для переговоров между россией, Украиной и США. Он также подчеркнул, что россия не проиграет в Украине.