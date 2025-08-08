$41.460.15
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 59183 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
Ексклюзив
13:00 • 70745 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 44674 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов'язаним
8 серпня, 10:49 • 91748 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 61540 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 46348 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 35591 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 85524 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 25466 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
лукашенко: Трамп завжди має розуміти, що путін може послати його "на три літери"

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Диктатор білорусі заявив, що Дональд Трамп, ставлячи ультиматуми росії, "повинен розуміти можливість жорсткої відповіді" від володимира путіна.

лукашенко: Трамп завжди має розуміти, що путін може послати його "на три літери"

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що президент США Дональд Трамп, ставлячи росії ультиматуми, має розуміти, що російський диктатор володимир путін може послати його "на три літери", передає УНН із посиланням на інтерв'ю лукашенко.

Деталі

Так не робиться це. Слухай, я прийшов, 50 днів дав. Він має завжди має розуміти, що його можуть послати на***. Ну, поки не посилає, але може послати 

- сказав лукашенко.

Нагадаємо

олександр лукашенко під час розмови з володимиром путіним заявив, що Дональд Трамп "правильно робить, що нагинає Європу" та запропонував мінськ для переговорів між росією, Україною та США. Він також наголосив, що росія не програє в Україні.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна