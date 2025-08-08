лукашенко: Трамп завжди має розуміти, що путін може послати його "на три літери"

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що президент США Дональд Трамп, ставлячи росії ультиматуми, має розуміти, що російський диктатор володимир путін може послати його "на три літери", передає УНН із посиланням на інтерв'ю лукашенко.

Деталі

Так не робиться це. Слухай, я прийшов, 50 днів дав. Він має завжди має розуміти, що його можуть послати на***. Ну, поки не посилає, але може послати - сказав лукашенко.

Нагадаємо

олександр лукашенко під час розмови з володимиром путіним заявив, що Дональд Трамп "правильно робить, що нагинає Європу" та запропонував мінськ для переговорів між росією, Україною та США. Він також наголосив, що росія не програє в Україні.