лукашенко сменил начальника Генштаба вооруженных сил беларуси

Генерал-майор павел муравейко назначен начальником Генерального штаба - первым заместителем министра обороны Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Детали

До этого времени муравейко занимал должность первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности республики беларуси.

Отмечается, что муравейко ранее проходил службу на различных должностях в Вооруженных силах. В течение 9 лет до 2022 года занимал должность начальника главного оперативного управления - заместителя начальника Генерального штаба, участвовал в разработке документов по плану обороны государства, занимался подготовкой и проведением крупных учений, в том числе совместных с российской федерацией.

Напомним

В начале мая сообщалось, что в беларуси начали внезапную проверку нестратегического ядерного оружия.