лукашенко змінив начальника Генштабу збройних сил білорусі
Київ • УНН
лукашенко призначив генерал-майора павла муравйова новим начальником Генерального штабу і першим заступником міністра оборони білорусі.
Генерал-майора павла муравейка призначено начальником Генерального штабу - першим заступником міністра оборони білорусі. Відповідне кадрове рішення ухвалив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко. Про це повідомляє УНН з посиланням на БЕЛТА.
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До цього часу муравейко обіймав посаду першого заступника державного секретаря Ради безпеки республіки білорусі.
Зазначається, що муравейко раніше проходив службу на різних посадах у Збройних силах. Протягом 9 років до 2022 року обіймав посаду начальника головного оперативного управління - заступника начальника Генерального штабу, брав участь у розробці документів щодо плану оборони держави, займався підготовкою та проведенням великих навчань, у тому числі спільних із російською федерацією.
Нагадаємо
На початку травня повідомлялося, що у білорусі розпочали раптову перевірку нестратегічної ядерної зброї.