Лукашенко провел секретное совещание, на котором решили "до конца стоять за независимость" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко несколько дней назад провел закрытое совещание с высшими чиновниками, посвященное вопросу независимости в условиях давления со стороны России. Об этом сообщили источники местного издания “Наша Нива”, передает УНН.
“Было большое совещание у президента. (На нем говорилось) до конца стоять за независимость. Все поддержали это”, — сообщил один из собеседников агентства.
По данным “Нашей Нивы”, Лукашенко в числе прочего поручил обращать более пристальное внимание на информационное поле.
“„Вопрос России был поставлен. Среди поручений — пристально следить за информационным полем“, — говорят сотрудники государственных структур”, — указано в сообщении издания. 14 декабря Лукашенко дал большое интервью российским СМИ. На нем он, в частности, заявил, что для Беларуси “суверенитет — это святое”.
Напоминаем, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с тем, что руководство Украины не приняло его предложение ввести на Донбасс для урегулирования конфликта белорусских миротворцев. Об этом он заявил в пятницу на встрече с российскими журналистами.