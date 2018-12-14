Лукашенко поскаржився, що Порошенко вважає його "проросійським"

За словами Лукашенка, він свого часу був готовий "як прикордонник стати на тому кордоні (українсько-російському - ред.)".

"З огляду на те, що до мене нормально російські люди ставляться, і українці, і вибори там (на Донбасі - ред.) провести по мінських угодах... Що ви думаєте? Ті, кому треба припинити цю війну, перш за все Порошенко і українці, самі почали це відкидати. Мотивацію знайшли: Лукашенко проросійський", - сказав президент Білорусі.

Він зазначив, що, поки не пізно, "треба щось зробити і припинити це".

За його словами, якщо в Україні "не буде миру, буде жарко не тільки нам, але і всім вам".

"Цей конфлікт потрібно не тільки якомога раніше погасити, ліквідувати. І в цьому ви на нас можете розраховувати", - сказав Лукашенко.

Крім того, білоруський президент підкреслив, що в якому б форматі не проходили переговори, або переговори "нормандської четвірки, контактної групи, або двосторонні зустрічі Волкер-Сурков, "сторони завжди можуть розраховувати на сприяння Білорусі".

У лютому 2018 року президент Білорусі заявив про готовність Мінська брати участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі, в тому числі про можливість в разі домовленості ввести в регіон 10 тис. білоруських миротворців.