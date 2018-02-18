Лукашенко готовий направити миротворців, якщо Порошенко і Путін домовляться про це
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Білоруські миротворці готові стати між конфліктуючими сторонами в Україні при домовленості між Петром Порошенко і Володимиром Путіним. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні журналістам після голосування на виборах до місцевих Рад депутатів, повідомляє видання БЕЛТА , передає УНН.
Глава держави підкреслив, що якби Білорусі доручили зіграти якусь роль у врегулюванні конфлікту в Україні, вона б виконувала все необхідне, не займаючи чиюсь позицію.
"Я навіть говорив обом президентам, Порошенко і Путіну: ви не розраховуйте на те, що я чийсь буду. Я буду чітко виконувати те, про що ви, два президента, домовтеся: стати між вами - я стану, домовтеся вивести 10 тис. збройних сил Білорусі - ми поставимо їх на кордоні, де ви скажете, - образно висловився президент. - Але я не зможу зробити те, про що ви не домовитеся".
Така, підкреслив О.Лукашенко, позиція Білорусі, чесна і щира.
"В іншому випадку з нашого миротворчості толку не буде, якщо ми займемо чиюсь позицію", - заявив О.Лукашенко.
Нагадаємо, для розгортання на Донбасі повномасштабної миротворчій місії ООН потрібно "дотиснути Росію". Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час брифінгу українським журналістам в рамках конференції з питань безпеки в Мюнхені.