Лукашенко готов направить миротворцев, если Порошенко и Путин договорятся об этом

Глава государства подчеркнул, что если бы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.

"Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между - я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси - мы поставим их на границе, где вы скажете, - образно выразился президент. - Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь".

Такова, подчеркнул А.Лукашенко, позиция Беларуси, честная и искренняя.

"В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию", - заявил А.Лукашенко.

Напомним, для развертывания на Донбассе полномасштабной миротворческой миссии ООН нужно "дожать Россию". Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга украинским журналистам в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене.