Лукашенко пожаловался, что Порошенко считает его "пророссийским"

По словам Лукашенко, он в свое время был готов "как пограничник стать на той границе (украинско-российской - ред.)".

"Учитывая то, что ко мне нормально российские люди относятся, и украинцы, и выборы там (на Донбассе - ред.) провести по минским соглашениям... Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцы, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский", - сказал президент Беларуси.

Он отметил, что, пока не поздно, "нужно что-то сделать и прекратить это".

По его словам, если в Украине "не будет мира, будет жарко не только нам, но и всем вам".

"Этот конфликт нужно не только как можно раньше погасить, ликвидировать. И в этом вы на нас можете рассчитывать", - сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент подчеркнул, что в каком бы формате не проходили переговоры, будь то переговоры "нормандской четверки", контактной группы, или двусторонние встречи Волкер-Сурков, "стороны всегда могут рассчитывать на содействие Беларуси".

В феврале 2018 года президент Беларуси заявил о готовности Минска участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе, в том числе о возможности в случае договоренности ввести в регион 10 тыс. белорусских миротворцев.