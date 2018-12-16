Лукашенко провів секретну нараду, на якій вирішили "до кінця стояти за незалежність" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко кілька днів тому провів закриту нараду з вищими чиновниками, присвячену питанню незалежності в умовах тиску з боку Росії. Про це повідомили джерела місцевого видання “Наша Нива”, передає УНН.
“Була велика нарада у президента. (На ній говорилося) до кінця стояти за незалежність. Усі підтримали це”, — повідомив один зі співрозмовників агентства.
За даними “Нашої Ниви”, Лукашенко в числі іншого доручив звертати пильнішу увагу на інформаційне поле.
“„Питання Росії було поставлене. Серед доручень — пильніше стежити за інформаційним полем“, — кажуть співробітники державних структур”, — вказано у повідомленні видання. 14 грудня Лукашенко дав велике інтерв’ю російським ЗМІ. На ньому він, зокрема, заявив, що для Білорусі “суверенітет — це святе”.
Нагадуємо, президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко висловив жаль у зв’язку з тим, що керівництво України не вжило його пропозицію ввести на Донбас для врегулювання конфлікту білоруських миротворців. Про це він заявив в п’ятницю на зустрічі з російськими журналістами.