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Лукашенко приостановил соглашение между Беларусью и ЕС о реадмиссии

Лукашенко приостановил соглашение между Беларусью и ЕС о реадмиссии

Киев  •  УНН

 • 15092 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал закон "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения". Соответствующий документ 14 октября появился на белорусском национальном интернет-портале, пишет УНН.

Цитата

“Приостановить действие Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в г. Брюсселе 8 января 2020 года”, — сказано в тексте документа.

Детали

Документ был подготовлен в рамках ответных мер на “недружественные действия”, принятые Европейским союзом и его государствами-членами в отношении Беларуси.

Закон предусматривает освобождение белорусской стороны от обязательств исполнять соглашение с Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, в течение периода его приостановления.

Добавим

В соответствии с действовавшим соглашением Беларусь должна была принимать граждан, которые попадали в страны Евросоюза через ее территорию.

Справка

Беларусь и Запад находятся в конфликте с тех пор, как Лукашенко начал жесткое подавление массовых уличных протестов после спорных выборов в августе 2020 года.

Десятки тысяч людей были задержаны после прошлогодних выборов, которые, по словам протестующих, были явно сфальсифицированы с целью продолжения правления Лукашенко с 1994 года.

Лукашенко отказался уйти в отставку, опираясь на дипломатическую и финансовую поддержку Москвы.

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