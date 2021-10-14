Лукашенко приостановил соглашение между Беларусью и ЕС о реадмиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал закон "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения". Соответствующий документ 14 октября появился на белорусском национальном интернет-портале, пишет УНН.
Цитата
“Приостановить действие Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в г. Брюсселе 8 января 2020 года”, — сказано в тексте документа.
Детали
Документ был подготовлен в рамках ответных мер на “недружественные действия”, принятые Европейским союзом и его государствами-членами в отношении Беларуси.
Закон предусматривает освобождение белорусской стороны от обязательств исполнять соглашение с Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, в течение периода его приостановления.
Добавим
В соответствии с действовавшим соглашением Беларусь должна была принимать граждан, которые попадали в страны Евросоюза через ее территорию.
Справка
Беларусь и Запад находятся в конфликте с тех пор, как Лукашенко начал жесткое подавление массовых уличных протестов после спорных выборов в августе 2020 года.
Десятки тысяч людей были задержаны после прошлогодних выборов, которые, по словам протестующих, были явно сфальсифицированы с целью продолжения правления Лукашенко с 1994 года.
Лукашенко отказался уйти в отставку, опираясь на дипломатическую и финансовую поддержку Москвы.