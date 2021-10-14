Лукашенко призупинив угоду між Білоруссю і ЄС про реадмісію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко підписав закон "Про призупинення дії угоди між Республікою Білорусь і Європейським Союзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу". Відповідний документ 14 жовтня з'явився і в білоруському національному інтернет-порталі, пише УНН.
Цитата
"Зупинити дію Угоди між Республікою Білорусь та Європейським союзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу, підписаного у Брюсселі 8 січня 2020 року", - сказано в тексті документа.
Деталі
Документ був підготовлений в рамках заходів у відповідь на "недружні дії", прийняті Європейським союзом та його державами-членами щодо Білорусі.
Закон передбачає звільнення білоруської сторони від зобов'язань виконувати угоду з Європейським союзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу, протягом періоду його призупинення.
Додамо
Відповідно до угоди Білорусь повинна була приймати громадян, які потрапляли в країни Євросоюзу через її територію.
Довідка
Білорусь і Захід знаходяться в конфлікті з тих пір, як Лукашенко почав жорстке придушення масових вуличних протестів після суперечливих виборів в серпні 2020 року.
Десятки тисяч людей були затримані після торішніх виборів, які, за словами протестувальників, були явно сфальсифіковані з метою продовження правління Лукашенка з 1994 року.
Лукашенко відмовився піти у відставку, спираючись на дипломатичну і фінансову підтримку Москви.