Лукашенко прибыл на митинг, организованный в его поддержку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Действующий Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости, где сегодня организовывают митинг в его поддержку. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на NextaLive.
“Сообщают, что Лукашенко прибыл на площадь Независимости. Кажется, он лично будет уговаривать людей не отворачиваться от него”, — говорится в сообщении.
Как сообщал ранее УНН, провластная общественная организация “Белая Русь” намерена 16 августа провести в Минске митинг солидарности в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Пройдет он на площади Независимости.
После этого появилась информация о том, что в Минск со всей Беларуси свозят людей на митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.