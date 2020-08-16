Лукашенко прибув на мітинг, організований на його підтримку

"Повідомляють, що Лукашенко прибув на площу Незалежності. Здається, він особисто буде вмовляти людей не відвертатися від нього", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв раніше УНН, провладна громадська організація "Біла Русь" має намір 16 серпня провести в Мінську мітинг солідарності на підтримку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Пройде він на майдані Незалежності.



Після цього з'явилася інформація про те, що в Мінську з усією Білорусі звозять людей на мітинг на підтримку чинного президента Олександра Лукашенка.