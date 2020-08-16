Лукашенко прибув на мітинг, організований на його підтримку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Чинний Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на площу Незалежності, де сьогодні організовують мітинг на його підтримку. Про це повідомляє УНН, посилаючись на NextaLive.
"Повідомляють, що Лукашенко прибув на площу Незалежності. Здається, він особисто буде вмовляти людей не відвертатися від нього", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв раніше УНН, провладна громадська організація "Біла Русь" має намір 16 серпня провести в Мінську мітинг солідарності на підтримку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Пройде він на майдані Незалежності.
Після цього з'явилася інформація про те, що в Мінську з усією Білорусі звозять людей на мітинг на підтримку чинного президента Олександра Лукашенка.