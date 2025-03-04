Лукашенко подписал договор с Россией о безопасности в рамках "союзного государства"
Киев • УНН
Самопровозглашенный президент Беларуси ратифицировал договор о гарантиях безопасности с Россией. Страны обязуются предоставлять взаимную военную, экономическую и иную поддержку всеми допустимыми способами.
Закон, ратифицирующий договор с рф о гарантиях безопасности, был подписан самопровозглашенным президентом белоруссии, александром лукашенко. Официальные москва и минск обязуются поддерживать друг друга всеми способами и средствами. Об этом информируют белорусские и российские государственные СМИ, передает УНН.
В пресс-службе белорусского президента было подтверждено о ратификации договора рф и рб о гарантиях безопасности: александр лукашенко подписал закон, согласно которому москва и минск обязуются поддерживать друг друга. Речь идет о "всех согласованных и допустимых международным правом" способах и средствах. В соответствии с вышеуказанным, договором закреплены взаимные обязательства по осуществлению мер в случае посягательств на безопасность.
Исполнение обязательств по договору предполагает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, а также немедленное предоставление необходимой военной, военно-технической и иной помощи.
Напоминаем
Самопровозглашенный президент белоруссии поручил геологам исследовать наличие редкоземельных металлов в стране. Он отметил, что геологоразведка в стране развита недостаточно, а поиск этих металлов до сих пор не был приоритетным.
александр лукашенко заявлял, что через неделю встретится с российским диктатором владимиром путиным в москве.