лукашенко підписав договір із росією про безпеку у рамках "союзної держави"

Закон, що ратифікує договір із рф про гарантії безпеки, був підписаний самопроголошеним президентом білорусі, олександром лукашенко. Офіційні москва і мінськ зобов'язуються підтримувати один одного всіма способами і засобами. Про це інформують білоруські та російські державні ЗМІ, передає УНН.

У прес-службі білоруського президента було підтверджено про ратифікацію договору рф та рб про гарантії безпеки: олександр лукашенко підписав закон, відповідно до якого москва і мінськ зобов'язуються підтримувати один одного. Ідеться про "всі узгоджені і допустимі міжнародним правом" способи і засоби. Відповідно до вище зазначеного, договором закріплено взаємні обов'язки щодо здійснення заходів у разі посягань на безпеку.

Виконання зобов'язань за договором передбачає колективну протидію одностороннім обмежувальним заходам економічного та іншого характеру, а також негайне надання необхідної військової, військово-технічної та іншої допомоги.



Нагадаємо

Самопроголошений президент білорусі доручив геологам дослідити наявність рідкоземельних металів у країні. Він зазначив, що геологорозвідка в країні розвинена недостатньо, а пошук цих металів досі не був пріоритетним.

олександр лукашенко заявляв, що через тиждень зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним у москві.