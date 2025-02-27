лукашенко анонсував свій візит до росії та переговори з путіним

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Самопроголошений президент білорусі повідомив про заплановану зустріч з путіним у москві через тиждень. Вони обговорять угоду між США та Україною щодо рідкісноземельних металів, яка може "насторожувати" росію.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що через тиждень зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним у москві. лукашенко вважає, що угода між США та Україною щодо рідкісноземельних металів може насторожувати росії. Про це він сказав в інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфалу, передає кореспондент УНН.

Деталі

білоруського президента запитали, чи обговорювалася під час його недавніх контактів з путіним тема майбутньої угоди між Україною та США щодо рідкісноземельних металів.

Тільки загалом і про розмову з Трампом, і про переговори в Саудівській Аравії, і щодо рідкісноземельних матеріалів. Тому що через тиждень ми з ним зустрінемось у москві, і ми дуже детально та детально поговоримо з усіх питань. По телефону ми на це і послалися, що ми зустрінемося та обговоримо усі питання в деталях

- сказав лукашенко.

Він також стверджує, що питання України без України ніхто не вирішуватиме.

За словами лукашенка, під час його останніх контактів із путіним російський диктатор підтвердив готовність до переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні, зокрема з українською стороною.

Крім того, лукашенко прокоментував майбутню угоду між США та Україною щодо рідкісноземельних металів.

Що стосується цих рідкісноземельних матеріалів, я питання підняв (у розмові з путіним. - ред.), говорю: дивно якось - американці вимагають від України віддати їм найважливіше те, що у них є. ширше питання. І я путін виклав свою позицію ось у такому ключі

- зазначив політик.

Він стверджує, що путін йому на це сказав, що "американці ломляться у відчинені двері, це є все в росії, ми можемо з ними домовитися та працювати". А потім привселюдно це озвучив", - розповів лукашенко.

путін хоче запропонувати США співпрацю з видобутку рідкісноземельних металів на окупованому Донбасі24.02.25, 21:02 • 69695 переглядiв

лукашенко вважає, що угода між США та Україною щодо рідкісноземельних металів може насторожувати росію і, швидше за все, насторожує.

"Я так думаю. Я не обговорював з росією і з путіним ці питання. Ми обговоримо це питання. Але, швидше за все, це може насторожувати, якщо росія відчує, що ці домовленості виходитимуть за межі економічних відносин. Якщо це буде чиста економіка, не пов'язана із військово-промисловим комплексом, зброєю, збройними силами, чому б і ні? росія спокійно працюватиме", - зауважив білоруський диктатор.

Завдання путіна пробувати втягувати білорусь в пряму агресію проти України - ГУР23.02.25, 14:00 • 85235 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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