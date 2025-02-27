лукашенко анонсировал свой визит в россию и переговоры с путиным

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что через неделю встретится с российским диктатором владимиром путиным в москве. лукашенко считает, что соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам может настораживать россию. Об этом он сказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, передает корреспондент УНН.

Детали

белорусского президента спросили, обсуждалась ли во время его недавних контактов с путиным тема будущего соглашения между Украиной и США по редкоземельным металлам.

Только в целом и о разговоре с Трампом, и о переговорах в Саудовской Аравии, и по редкоземельным материалам. Потому что через неделю мы с ним встретимся в москве, и мы очень подробно и детально поговорим по всем вопросам. По телефону мы на это и сослались, что мы встретимся и обсудим все вопросы в деталях - сказал лукашенко.

Он также утверждает, что вопрос Украины без Украины никто не будет решать.

По словам лукашенко, во время его последних контактов с путиным российский диктатор подтвердил готовность к переговорам по урегулированию ситуации в Украине, в частности с украинской стороной.

Кроме того, лукашенко прокомментировал предстоящее соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам.

Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял (в разговоре с путиным. - ред.), говорю: странно как-то - американцы требуют от Украины отдать им самое важное то, что у них есть. более широкий вопрос. И я путин изложил свою позицию вот в таком ключе - отметил политик.

Он утверждает, что путин ему на это сказал, что "американцы ломятся в открытую дверь, это все в россии, мы можем с ними договориться и работать". А потом публично это озвучил", - рассказал лукашенко.

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лукашенко считает, что соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам может настораживать россию и, скорее всего, настораживает.

"Я так думаю. Я не обсуждал с россией и с путиным эти вопросы. Мы обсудим этот вопрос. Но, скорее всего, это может настораживать, если россия почувствует, что эти договоренности будут выходить за пределы экономических отношений. Если это будет чистая экономика, не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием, вооруженными силами, почему бы и нет? россия спокойно будет работать", - отметил белорусский диктатор.

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