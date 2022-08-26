лукашенко назвал канцлера Германии и президента Франции "пацанами"

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 144 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 24053 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 85075 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 120455 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 119772 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 269926 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133621 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122221 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373287 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83932 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−3°
1.6м/с
76%
Популярные новости

В Белом доме заявили, что около 70 стран просят США о переговорах из-за новых пошлин Трампа

8 апреля, 17:56 • 9200 просмотра

Букеровская премия объявила шортлист, в который вошло 6 книг: все авторы оказались в списке впервые

8 апреля, 17:57 • 10411 просмотра

“Мрія” будет иметь инструменты противодействия буллингу и усиления безопасности детей в школах – Зеленский

8 апреля, 18:09 • 8916 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 10166 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 20956 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 269923 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294540 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373285 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349148 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395974 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78166 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111946 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131308 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170749 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79965 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

лукашенко назвал канцлера Германии и президента Франции "пацанами"

Киев • УНН

 • 183597 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Диктатор лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона "пацанами" и "мелочью", передает УНН.

лукашенко назвал канцлера Германии и президента Франции "пацанами"

Цитата

"Шольц – это пацан, который ничего не понимает в политике. Или вот помните Макрон перед журналистами пиарился – что он сказал путину. Это пацанва, мелочь, так нельзя", - заявил лукашенко, слова которого приводит "Пул Первого" в Telegram.

лукашенко – диктатор

Среди политических лидеров, называвших диктатором лукашенко были бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Бывший министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан охарактеризовал александра лукашенко как "диктатора, захватившего заложников".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ранее лукашенко "диктатором", который не имеет легитимной поддержки среди населения собственной страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: лукашенко назвал беларусь "авторитарной"

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26