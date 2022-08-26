лукашенко назвал канцлера Германии и президента Франции "пацанами"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Диктатор лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона "пацанами" и "мелочью", передает УНН.
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"Шольц – это пацан, который ничего не понимает в политике. Или вот помните Макрон перед журналистами пиарился – что он сказал путину. Это пацанва, мелочь, так нельзя", - заявил лукашенко, слова которого приводит "Пул Первого" в Telegram.
лукашенко – диктатор
Среди политических лидеров, называвших диктатором лукашенко были бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Бывший министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан охарактеризовал александра лукашенко как "диктатора, захватившего заложников".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ранее лукашенко "диктатором", который не имеет легитимной поддержки среди населения собственной страны.
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